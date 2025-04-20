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ПСБ рассказал о самой популярной золотой монете у россиян

Источник:
РИА Новости
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Инвестиционная золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей
Инвестиционная золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей
Фото: © Банк России

Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей стала самой популярной у россиян, сообщила пресс-службе банка ПСБ.

В марте-апреле интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам заметно увеличился по сравнению с началом года на фоне роста цен на золото на мировых рынках, рассказали РИА Новости в банке.

«В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тысяч золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь-февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей», — отметили в пресс-службе.

В ПСБ до конца года мы ожидают рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов на фоне положительной динамики цен на золото.

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