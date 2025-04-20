Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи, пожелав им всего наилучшего.

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — сказал российский лидер.

По его словам, «Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей».

Президент отметил, что самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив.

Путин пожелал православным христианам и всем россиянам счастья и всего наилучшего.

Президент России побывал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.