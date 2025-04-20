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Губерниев назвал условие допуска россиян на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Российских биатлонистов и лыжников пустят на Олимпиаду, «если случится то, о чем говорит весь мир», заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, имея в виду урегулирование конфликта на Украине.

Международный союз биатлонистов, допустивший возможности выдачи российским спортсменам специальных приглашений, тем самым сохранил себе пространство для маневра, если произойдет урегулирование, приводит издание «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

Он отметил, что именно данный аспект является условием допуска для россиян к соревнованиям, но стоит дождаться, когда «теория станет практикой».

До этого президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сообщил, что решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов по-прежнему остается в силе.

Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета из-за начала боевых действий на Украине.

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physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

se 34

Делят шкуру недобитой свиньи, а медведь в порядке.

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

cre

Кому угодно, только не России.