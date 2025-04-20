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Путин побывал на пасхальной службе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин побывал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, где он традиционно встречает главный православный праздник.

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан. В 2025 году христиане отмечают Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент России приехал на богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи.

Путин всегда посещает службы во время основных церковных праздников. Обычно на Рождество он отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. В главном кафедральном соборе России президент встречал Пасху и в прошлом году.

Как ранее рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на праздничном столе у Путина обычно бывают пасхальные куличи и крашеные яйца, как и у всех христиан.

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Жизнь #Религия
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