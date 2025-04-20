Зеленский согласился действовать зеркально при перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к «зеркальному» ответу на любые действия России во время пасхального перемирия.

Президент России Владимир Путин в субботу, 19 апреля объявил о введении пасхального перемирия. Зеленский сначала отказался его соблюдать, а потом, как отмечают СМИ, по призыву западных лидеров вынужден был поддержать инициативу российского лидера.

В случае реального соблюдения Россией режима полной и безусловной тишины, Украина ответит аналогично, написал Зеленский в своем телеграм-канале. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — добавил он.

По словам Зеленского, «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. «Тридцать дней могут дать миру шанс», — отметил Зеленский.