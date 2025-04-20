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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский согласился действовать зеркально при перемирии

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к «зеркальному» ответу на любые действия России во время пасхального перемирия.

Президент России Владимир Путин в субботу, 19 апреля объявил о введении пасхального перемирия. Зеленский сначала отказался его соблюдать, а потом, как отмечают СМИ, по призыву западных лидеров вынужден был поддержать инициативу российского лидера.

В случае реального соблюдения Россией режима полной и безусловной тишины, Украина ответит аналогично, написал Зеленский в своем телеграм-канале. «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — добавил он.

По словам Зеленского, «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. «Тридцать дней могут дать миру шанс», — отметил Зеленский.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории

se 34

Делят шкуру недобитой свиньи, а медведь в порядке.

Nik3316

сейчас придет Jek и объяснит что витая пара рулит над PON)))

cre

Кому угодно, только не России.