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Китай запустил интернет 10G

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские компании Huawei и China Unicom совместно запустили в районе Пекина первую широкополосную связь 10G с невероятной скоростью домашнего интернета, сообщила пресс-служба Huawei.

Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети пропускная способность для одного пользователя увеличилась с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сократилась до уровня миллисекунд, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON. Фактическая измеренная скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, скорость отправки — 1008 Мбит/с.

Такая скорость позволяет загрузить фильм в формате 4K за считанные мгновения. При этом измеренная задержка стабильно составляла 3 микросекунды, что значительно превышает текущие стандарты широкополосного домашнего доступа.

Достижение не только подтверждает зрелость технологии 50G PON, но и закладывает основу для будущих приложений с высокой пропускной способностью, таких как видео 8K, облачное хранилище NAS 10G, виртуальная и дополненная реальность и облачные игры.

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urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!

ager

почему Шойгу не под следствием?

se 34

Делят шкуру недобитой свиньи, а медведь в порядке.

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории