Китай запустил интернет 10G

Китайские компании Huawei и China Unicom совместно запустили в районе Пекина первую широкополосную связь 10G с невероятной скоростью домашнего интернета, сообщила пресс-служба Huawei.

Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети пропускная способность для одного пользователя увеличилась с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сократилась до уровня миллисекунд, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON. Фактическая измеренная скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, скорость отправки — 1008 Мбит/с.

Такая скорость позволяет загрузить фильм в формате 4K за считанные мгновения. При этом измеренная задержка стабильно составляла 3 микросекунды, что значительно превышает текущие стандарты широкополосного домашнего доступа.

Достижение не только подтверждает зрелость технологии 50G PON, но и закладывает основу для будущих приложений с высокой пропускной способностью, таких как видео 8K, облачное хранилище NAS 10G, виртуальная и дополненная реальность и облачные игры.