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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названа стоимость Lada Iskra

Источник:
Sibnet.ru
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Цена на новую модель Lada Iskra будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщил глава АвтоВАЗ Максим Соколов на церемонии старта производства автомобиля.

«Этот автомобиль находится как раз между флагманом, вернее, я бы сказал, даже бестселлером продаж автомобилей Lada Granta и другой моделью, которая производится на соседней линии — автомобилем Lada Vesta», — цитирует Соколова ТАСС.

Глава корпорации уточнил, что ценовая политика автозавода по новой модели будет находиться в этом «среднем» диапазоне, однако при этом она также зависима от модификации и комплектации автомобиля.

По словам Соколова, позиционирование Lada Iskra предопределяет ценовую политику по своим габаритам и техническим характеристикам. Он также добавил, что объем производства новой модели будет зависеть от спроса.

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Авто #Автопром #Авторынок
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