Названа стоимость Lada Iskra

Цена на новую модель Lada Iskra будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, сообщил глава АвтоВАЗ Максим Соколов на церемонии старта производства автомобиля.

«Этот автомобиль находится как раз между флагманом, вернее, я бы сказал, даже бестселлером продаж автомобилей Lada Granta и другой моделью, которая производится на соседней линии — автомобилем Lada Vesta», — цитирует Соколова ТАСС.

Глава корпорации уточнил, что ценовая политика автозавода по новой модели будет находиться в этом «среднем» диапазоне, однако при этом она также зависима от модификации и комплектации автомобиля.

По словам Соколова, позиционирование Lada Iskra предопределяет ценовую политику по своим габаритам и техническим характеристикам. Он также добавил, что объем производства новой модели будет зависеть от спроса.