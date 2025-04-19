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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командующим в зоне СВО дали указания прекратить огонь

Источник:
Sibnet.ru
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Российским военнослужащим в зоне военной операции отданы указания о прекращении огня и ведения боевых действий в рамках объявленного пасхального перемирия, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение ранее было принято верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Перемирие будет действовать с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Глава государства при этом призвал военных сохранить готовность к отражению возможных провокаций со стороны Украины в период перемирия. Путин напомнил, что российская сторона уже сталкивалась с нарушениями подобных договоренностей.

Тема: Военная операция на Украине
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