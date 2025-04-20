Употребление утром воды натощак способствует выведению из организма лишних ферментов и стимулирует пищеварение, рассказала эндокринолог Наталья Новикова.

«Очень важно принимать воду натощак, это должен знать каждый. Вода, выпитая натощак, вызывает на себя выброс ферментов из протоков желудочно-кишечного тракта, которые уже несостоятельны и не участвуют в пищеварении», — пояснила РИА Новости Новикова.

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По ее словам, с водой ферменты выйдут из организма, «а последующий завтрак будет полноценно переварен».

При этом другие жидкости выполнять ту же функцию в очищении организма, что и вода, не могут, отметила врач.