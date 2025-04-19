США исключили вступление Украины в НАТО

Украина не вступил в НАТО, этот вопрос не обсуждается, заявил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года», — сказал Келлог в эфире Fox News, напомнив при этом, что еще 17 лет назад американский посол в России Уильям Бернс заявил о недостижимости такой цели.

Глава США Дональд Трамп ранее заявлял, что именно обещание бывшего главы Белого Дома Джо Байдена предоставить Киеву гарантии вступления в альянс привело к военному конфликту с Россией.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. Занимавший на тот момент пост генсека организации Йенс Столтенберг на тот момент подтверждал возможность принятия страны в альянс.