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США исключили вступление Украины в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Украина не вступил в НАТО, этот вопрос не обсуждается, заявил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года», — сказал Келлог в эфире Fox News, напомнив при этом, что еще 17 лет назад американский посол в России Уильям Бернс заявил о недостижимости такой цели.

Глава США Дональд Трамп ранее заявлял, что именно обещание бывшего главы Белого Дома Джо Байдена предоставить Киеву гарантии вступления в альянс привело к военному конфликту с Россией.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. Занимавший на тот момент пост генсека организации Йенс Столтенберг на тот момент подтверждал возможность принятия страны в альянс.

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Политика #Мир #Армия
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urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!

ager

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se 34

Делят шкуру недобитой свиньи, а медведь в порядке.

physx

Действительно, как могут США запретить Мексике размещать наши базы и ракеты на ее территории