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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Источник:
Sibnet.ru
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, следует из прямой трансляции мероприятия. Он символизирует воскрешение Иисуса Христа.

Свидетелями сошествия благодатного огня стали несколько тысяч паломников. Огонь появился в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос.

После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать огонь людям. По традиции благодатный огонь развозят по странам мира. В Россию его привезет делегация фонда Андрея Первозванного.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Согласно преданию, если Благодатный огонь не сойдет, то это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества.

В 2025 году христиане отмечают Пасху 20 апреля. Дата католической Пасхи на этот раз совпадает с православной.

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Жизнь #Религия
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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!