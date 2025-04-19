Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, следует из прямой трансляции мероприятия. Он символизирует воскрешение Иисуса Христа.

Свидетелями сошествия благодатного огня стали несколько тысяч паломников. Огонь появился в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, в которой, согласно преданию, погребен Иисус Христос.

После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии и начал раздавать огонь людям. По традиции благодатный огонь развозят по странам мира. В Россию его привезет делегация фонда Андрея Первозванного.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Согласно преданию, если Благодатный огонь не сойдет, то это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества.

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