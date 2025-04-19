Запущено серийное производство Lada Iskra

АвтоВАЗ 19 апреля приступил к серийному производству нового автомобиля Lada Iskra, сообщил глава компании Максим Соколов.

Старт выпуска приурочен к годовщине выпуска с конвейера первых автомобилей, уточнил он. В рамках церемонии с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля — седан в красном цвете и универсал в синем цвете.

«19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые "копейки", и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом», — цитирует Соколова пресс-служба автозавода.

Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса, в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду новинка займет место между моделями Granta и Vesta.

Производственные мощности автозавода позволяют достичь максимального объема выпуска модели до 150 тысяч автомобилей в год. Фактические объемы производства будут зависеть от ситуации на рынке.