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Теннисистам предписали принимать душ в присутствии допинг-офицеров

Источник:
Sibnet.ru
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Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) сообщило об изменениях в антидопинговых правилах. Теперь теннисисты будут обязаны посещать душ после матча только вместе с допинг-офицером.

«Принятие душа не является правом, и именно по этой причине ITIA любезно просит игроков, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени», — говорится в сообщении агентства.

Если игроку некомфортно находиться под наблюдением офицера во время принятия душа, он может отказаться от водных процедур перед сдачей пробы на допинг-контроль, уточнило ведомство.

Мера коснется не всех теннисистов и теннисисток, а только тех, кто будет вызван на допинг-тест после матча. При этом пока неясно, какие санкции грозят спортсменам, которые не согласятся на требования.

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