Новое расписание для школьников начнет учитывать биоритмы

Единое расписание введут в российских школах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, соответствующая работа подходит к концу.

Единые штатные расписания позволят отследить объем нагрузки на учителей, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог, уточнил Кравцов в комментарии РИА Новости.

Ключевая задача введения единого расписания уроков заключается в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы. Оно будет учитывать биоритмы школьников. Инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую.

Кравцов также напомнил, что с сентября 2025 года в школах начнет действовать единое планирование по предметам. В школах установят норму по количеству контрольных и проверочных работ. Их должно быть не более 10% от общего количества уроков.