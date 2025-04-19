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Новое расписание для школьников начнет учитывать биоритмы

Источник:
Sibnet.ru
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Единое расписание введут в российских школах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, соответствующая работа подходит к концу.

Единые штатные расписания позволят отследить объем нагрузки на учителей, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог, уточнил Кравцов в комментарии РИА Новости.

Ключевая задача введения единого расписания уроков заключается в минимизации перегрузки и равномерном распределении учебы. Оно будет учитывать биоритмы школьников. Инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую.

Кравцов также напомнил, что с сентября 2025 года в школах начнет действовать единое планирование по предметам. В школах установят норму по количеству контрольных и проверочных работ. Их должно быть не более 10% от общего количества уроков.

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