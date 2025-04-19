Анонсированы первые в мире гонки сперматозоидов

Компания Sperm Racing проведет первые в мире соревнования между сперматозоидами. Необычные гонки пройдут 25 апреля 2025 года в зале Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Организаторы создали для соревнований специальную трассу длиной около 20 сантиметров, которая имитирует женскую репродуктивную систему. Победителями забегов станут сперматозоиды, первыми достигшие финишной черты.

Средняя скорость сперматозоида составляет примерно 5 миллиметров в минуту. Таким образом, полная гонка может продлиться от 15 до 45 минут. За происходящим можно будет следить в прямом эфире благодаря камерам высокого разрешения.

Гонка будет проходить по всем правилам спортивных трансляций — с рейтинговыми таблицами, статистикой побед и поражений, а также повторами ключевых моментов гонки. Зрители даже смогут делать ставки на участников.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание к серьезной проблеме снижения мужской фертильности. Организаторы отмечают, что за последние 50 лет количество сперматозоидов у мужчин во всем мире сократилось более чем на 50%.