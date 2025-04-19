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Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи карбонатов

Источник:
Sibnet.ru
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Марсоход Curiosity обнаружил на территории кратере Гейл гигантские залежи карбонатов-сидеритов, сообщила пресс-служба канадского Университета Калгари.

«Открытие этих крупных залежей карбонатов на территории кратера Гейл является одновременно и неожиданностью, и важным прорывом в нашем понимании того, как эволюционировали атмосфера и геология Марса с течением времени», — говорится в сообщении.

Залежи карбонатов указывают на то, что на древнем Марсе были условия для зарождения жизни. Кроме этого, открытие свидетельствуют, что значительная часть первичной атмосферы планеты была минерализована.

Сидерит — это осадочный минерал из карбоната железа. На его долю пришлось примерно 5-10% от общей массы изученных проб горных пород, собранных марсоходом Curiosity. Это стало большой неожиданностью для планетологов.

Данный минерал обычно образуется в результате взаимодействий углекислого газа, а также жидкой и теплой воды с горными породами и последующего испарения влаги. Присутствие сидерита в кратере Гейл свидетельствует о наличии жидкой воды и СО2 на древнем Марсе.

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pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!