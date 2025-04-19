Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи карбонатов

Марсоход Curiosity обнаружил на территории кратере Гейл гигантские залежи карбонатов-сидеритов, сообщила пресс-служба канадского Университета Калгари.

«Открытие этих крупных залежей карбонатов на территории кратера Гейл является одновременно и неожиданностью, и важным прорывом в нашем понимании того, как эволюционировали атмосфера и геология Марса с течением времени», — говорится в сообщении.

Залежи карбонатов указывают на то, что на древнем Марсе были условия для зарождения жизни. Кроме этого, открытие свидетельствуют, что значительная часть первичной атмосферы планеты была минерализована.

Сидерит — это осадочный минерал из карбоната железа. На его долю пришлось примерно 5-10% от общей массы изученных проб горных пород, собранных марсоходом Curiosity. Это стало большой неожиданностью для планетологов.

Данный минерал обычно образуется в результате взаимодействий углекислого газа, а также жидкой и теплой воды с горными породами и последующего испарения влаги. Присутствие сидерита в кратере Гейл свидетельствует о наличии жидкой воды и СО2 на древнем Марсе.