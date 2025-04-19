Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня

Делегация фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме перед ожидаемым схождением благодатного огня накануне Пасхи. Миссия проходит ежегодно с 2003 года.

«Мы счастливы, что все происходит именно так, как мы планировали. Вчера прошла очень теплая встреча с Иерусалимским патриархом. Он сказал очень много теплых слов», — цитирует главу попечительского совета фонда Владимира Якунина РИА Новости.

Пасху христиане отметят 20 апреля. Дата совпадает у православных и католиков. Благодатный огонь сходит на месте, где, согласно Библии, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. После получения огонь доставят в 16 стран.

В Москве благодатный огонь сначала получат в храме Христа Спасителя и 15 других церквях, а затем направят в несколько десятков городов России.