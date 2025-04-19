Игра Escape from Tarkov получит полную версию

Компания Battlestate Games представила в официальном блоге предварительную дорожную карту шутера Escape from Tarkov на 2025 год. Игра до конца года получит финальную версию, сейчас она находится в раннем доступе.

Согласно плану разработчиков, с мая по август планируется выпустить четыре крупных обновления. Среди ключевых изменений — оптимизация популярных локаций «Маяк», «Таможня», «Берег», «Резерв» и «Развязка».

Также планируется улучшить искусственный интеллект, усовершенствовать звуковую систему и провести ряд ивентов. Будет внедрен автоматический перезапуск заданий и возможность быстрой покупки оборудования для крафта.

Одновременно будет вестись работа над игровым балансом и внесением дополнительных изменений, направленных на улучшение пользовательского опыта. Все подробности дальнейшего развития проекта будут раскрыты в июне.

Escape from Tarkov — многопользовательская онлайн-игра в жанре тактического шутера от российской студии Battlestate Games. Проект вышел в 2017 году и с тех пор находится в стадии бета-тестирования.