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Представлена первая в мире складная электронная книга

Источник:
Sibnet.ru
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Ридер MooInk V
Ридер MooInk V
Фото: © Readmoo

Компания Readmoo представила первый складной ридер с гибким экраном E-Ink под названием MooInk V.

Устройство открывается и закрывается подобно традиционной книге, предлагая уникальный тактильный опыт, которого не хватало поклонникам электронных книг, сообщается на сайте производителя.

Дисплей E-Ink Gallery 3 имеет 8-дюймовую диагональ с поддержкой монохромного и цветного режимов, а также специальное покрытие, снижающее блики. Он оснащен шарнирами с углами раскрытия в 90 и 180 градусов.

Программной платформой электронной книги выступает Android с поддержкой приложений типа Kindle и Kobo и возможностью аннотирования текста с помощью стилуса. Продажи гаджета стартуют в августе 2025 года, стоимость составит примерно 600 долларов.

MooInk V может стать недостающим звеном между традиционными книгами и цифровыми технологиями, отмечают эксперты. «Это не просто очередной ридер — это возвращение к истокам чтения с цифровыми возможностями», — подчеркнул производитель.

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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!