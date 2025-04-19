Представлена первая в мире складная электронная книга

Компания Readmoo представила первый складной ридер с гибким экраном E-Ink под названием MooInk V.

Устройство открывается и закрывается подобно традиционной книге, предлагая уникальный тактильный опыт, которого не хватало поклонникам электронных книг, сообщается на сайте производителя.

Дисплей E-Ink Gallery 3 имеет 8-дюймовую диагональ с поддержкой монохромного и цветного режимов, а также специальное покрытие, снижающее блики. Он оснащен шарнирами с углами раскрытия в 90 и 180 градусов.

Программной платформой электронной книги выступает Android с поддержкой приложений типа Kindle и Kobo и возможностью аннотирования текста с помощью стилуса. Продажи гаджета стартуют в августе 2025 года, стоимость составит примерно 600 долларов.

MooInk V может стать недостающим звеном между традиционными книгами и цифровыми технологиями, отмечают эксперты. «Это не просто очередной ридер — это возвращение к истокам чтения с цифровыми возможностями», — подчеркнул производитель.