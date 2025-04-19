НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные получили «боевых селезней»

Источник:
Sibnet.ru
561 1

Минобороны России получило от Объединенной авиастроительной корпорации новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщается в официальном телеграм-канале корпорации «Ростех».

«Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Боевой "селезень" — лучший самолет в своем классе. Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО», — сказал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, Су-34 демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества. Он применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

Уточняется, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, их проверили в разных режимах работы, также истребители-бомбардировщики успешно совершили перелет на аэродром базирования.

Еще по теме
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
Советский истребитель назвали «идеалом своей эпохи»
Российские подлодки «Палтус» напугали НАТО
Трамп заявил об обладании секретным оружием чудовищной силы
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
Работница завода отказалась отвечать Путину на вопрос о зарплате
США пригрозили Китаю разрывом торговых связей
Обсуждение (1)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
50
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
37
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
31
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
31
Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств
24
Путин поставил задачи для полета на Марс