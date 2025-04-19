Российские военные получили «боевых селезней»

Минобороны России получило от Объединенной авиастроительной корпорации новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщается в официальном телеграм-канале корпорации «Ростех».

«Су-34 составляет основу ударной мощи российской фронтовой авиации. Боевой "селезень" — лучший самолет в своем классе. Сегодня он решает важнейшие задачи в зоне СВО», — сказал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, Су-34 демонстрирует высокую эффективность, отличные маневренные и боевые качества. Он применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

Уточняется, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, их проверили в разных режимах работы, также истребители-бомбардировщики успешно совершили перелет на аэродром базирования.