Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест

Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова. Он проходит по делу о получении взятки на 1,185 миллиарда рублей.

Следствие ранее ходатайствовало о продлении ареста Тимура Иванова в рамках расследования дела о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Его адвокаты уточнили, что будут обжаловать решение суда, пишет ТАСС.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля, против него возбуждено два уголовных дела. Помимо дела о взятке его обвиняют в хищении 216 миллионов рублей при покупке паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также около 4 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».

В деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин, уже давшие признательные показания. Иванов не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений.