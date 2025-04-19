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Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову продлили арест

Источник:
Sibnet.ru
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Мосгорсуд на три месяца продлил срок ареста бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова. Он проходит по делу о получении взятки на 1,185 миллиарда рублей.

Следствие ранее ходатайствовало о продлении ареста Тимура Иванова в рамках расследования дела о взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Его адвокаты уточнили, что будут обжаловать решение суда, пишет ТАСС.

Тимур Иванов находится под арестом с 24 апреля, против него возбуждено два уголовных дела. Помимо дела о взятке его обвиняют в хищении 216 миллионов рублей при покупке паромов для Крымской переправы в 2015 году, а также около 4 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц».

В деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин, уже давшие признательные показания. Иванов не признает вину ни по одному из предъявленных обвинений.

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pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!