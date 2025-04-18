США предложили смягчить санкции против России

США предложили союзникам смягчить санкции против России в рамках представленного в Париже плана по урегулированию на Украине.

В частности, американская сторона предложила смягчить санкции с России, если стороны договорятся о долгосрочном прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что страны Евросоюза должны участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы отмена европейских санкций против России могла стать частью соглашения. Для снятия ограничительных мер требуется согласие всех стран Евросоюза.

Белый дом ранее отмечал, что снятие санкций может стать «стимулом» для завершения боевых действий на Украине. При этом США допускали снятие американских рестрикций в отношении России только при прекращении огня.