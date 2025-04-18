НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США предложили смягчить санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
499 0

США предложили союзникам смягчить санкции против России в рамках представленного в Париже плана по урегулированию на Украине.

В частности, американская сторона предложила смягчить санкции с России, если стороны договорятся о долгосрочном прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что страны Евросоюза должны участвовать в мирных переговорах по Украине, чтобы отмена европейских санкций против России могла стать частью соглашения. Для снятия ограничительных мер требуется согласие всех стран Евросоюза.

Белый дом ранее отмечал, что снятие санкций может стать «стимулом» для завершения боевых действий на Украине. При этом США допускали снятие американских рестрикций в отношении России только при прекращении огня.

Еще по теме
Песков заявил об окончании моратория на удары по энергообъектам
Мелони призвала Трампа «сделать Запад снова великим»
Захарова предупредила Эстонию об ответе при нападении на суда РФ
Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России по перемирию
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
Работница завода отказалась отвечать Путину на вопрос о зарплате
США пригрозили Китаю разрывом торговых связей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)