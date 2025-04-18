Вступили в силу новые штрафы за проход через железную дорогу

Обновленная редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) с новыми штрафами за нарушения на железнодорожной инфраструктуре и метрополитене начала действовать с 18 апреля.

Так, в кодекс введен новый штраф в 500 рублей за проход по пешеходному переходу через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора.

Санкция в 3–5 тысячи рублей грозит гражданам за повреждение ограждений вдоль путей, если нарушение зафиксировано на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах санкция составляет 1–3 тысячи рублей.

За нарушение правил проезда гужевым транспортом и правил выпаса скота близ железнодорожных путей штраф для граждан повышен в десять раз — до 1 тысячи рублей. Для юридических лиц наказание за аналогичное нарушение составит 30–50 тысячи рублей.

Проект поправок к статье 11.1 КоАП был внесен в Госдуму в октябре 2024 года. Авторы изменений объяснили их необходимость тем, что штрафы не пересматривались с 2007 года.