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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российским военным изменили форму

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы для военнослужащих вооруженных сил и сотрудников силовых ведомств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, у военных появились новые элементы знаков различия. Для офицеров, прапорщиков и курсантов добавлены нашивки и шитье. В частности, военнослужащие Федеральной службы охраны получили васильковые канты на фуражки и погоны.

Изменения также коснулись полевой формы. Для сотрудников Службы внешней разведки и ФСБ разработаны новые летние и зимние комплекты экипировки. В них входят камуфляжные куртки, утепленные шапки, защитное белье, специальные носки и обувь для разных погодных условий.

Также уточнены правила ношения формы для женщин-военнослужащих, включая тех, кто служит в морских подразделениях и обучается в учебных заведениях ФСБ. Обновлена морская форма, включая погоны для офицеров ВМФ и сотрудников береговой охраны пограничной службы.

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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

funkit

А по лицу лопатой он не попросил?? Укровермахт поддерживает и в послы мира просится морда...

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать