Российским военным изменили форму

Президент Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы для военнослужащих вооруженных сил и сотрудников силовых ведомств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, у военных появились новые элементы знаков различия. Для офицеров, прапорщиков и курсантов добавлены нашивки и шитье. В частности, военнослужащие Федеральной службы охраны получили васильковые канты на фуражки и погоны.

Изменения также коснулись полевой формы. Для сотрудников Службы внешней разведки и ФСБ разработаны новые летние и зимние комплекты экипировки. В них входят камуфляжные куртки, утепленные шапки, защитное белье, специальные носки и обувь для разных погодных условий.

Также уточнены правила ношения формы для женщин-военнослужащих, включая тех, кто служит в морских подразделениях и обучается в учебных заведениях ФСБ. Обновлена морская форма, включая погоны для офицеров ВМФ и сотрудников береговой охраны пограничной службы.