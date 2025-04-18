Длившийся месяц мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Месяц, действительно, истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, означает ли истечение моратория то, что обе стороны могут возобновить удары по энергообъектам друг друга.

Президент США Дональд Трамп 18 марта выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение.

При этом украинские удары по российским объектам энергетики продолжались. Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий, попытки ударов по объектам российской энергетики продолжаются.