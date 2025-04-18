Мелони призвала Трампа «сделать Запад снова великим»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом провозгласила новый лозунг — «Сделаем Запад снова великим» и предложила делать это вместе.

«Для меня Запад — это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. И хотя возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики, наступило время сесть и вместе найти решения. Моя цель - сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — приводит ТАСС слова Мелони.

Позднее Трамп в соцсети Х о утвердительно на этот ответил. «Мы можем», — написал он.

«Сделаем Америку снова великой» — главный лозунг Трампа. Мелони также объявила, что Трамп принял приглашение посетить Рим, и добавила, что к этому визиту может быть приурочен саммит с ЕС.

Ожидается, что уже в пятницу, 18 апреля в итальянской столице вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет переговоры с Мелони, а также с государственным секретарем Ватикана (главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином.