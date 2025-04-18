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Российский хоккеист впервые стал самым грубым игроком сезона в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров
Фото: © NHL

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров стал самым грубым игроком прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, он первый российский хоккеист, занявший первое место в лиге по этому показателю.

Задоров набрал больше всех штрафных минут — 145 за 81 матч.

«Бостон» провел неудачный сезон, заняв предпоследнее 15-е место в Восточной конференции, набрав 76 очков.

Задоров выступает за «Бостон» с 2024 года, у него шестилетний контракт на 30 миллионов долларов. В НХЛ — с 2013 года, сменил пять клубов.

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pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)