Российский хоккеист впервые стал самым грубым игроком сезона в НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров стал самым грубым игроком прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, он первый российский хоккеист, занявший первое место в лиге по этому показателю.

Задоров набрал больше всех штрафных минут — 145 за 81 матч.

«Бостон» провел неудачный сезон, заняв предпоследнее 15-е место в Восточной конференции, набрав 76 очков.

Задоров выступает за «Бостон» с 2024 года, у него шестилетний контракт на 30 миллионов долларов. В НХЛ — с 2013 года, сменил пять клубов.