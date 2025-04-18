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Перевозчики попросили об отмене «Платона» из-за ложных штрафов

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовики и система «Платон» на трассе
Фото: © «Платон»

Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков (СААП) попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменить систему «Платон», так как она некорректно работает из-за средств радиоэлектронной борьбы, следует из обращения президента СААП Вячеслава Трунаева.

Перевозчики направили обращение Мишустину в пятницу, 18 апреля. СААП объяснила инициативу ростом количества штрафов за несуществующие нарушения, вызванным тем, что «по ряду причин оборудование системы во всем большем количестве мест на территории страны "ослепло"».

«Электронная информация о том, что движение грузовика по трассе оплачено, под внешним воздействием пропадает. В результате, как лавина растет количество несправедливых штрафов за несуществующие нарушения», — говорится в обращении.

Перевозчики указывают, что «необоснованные штрафы приходят в основном с рамок системы «Платон», расположенных поблизости от стратегических объектов». По их мнению, причина сбоев связана с работой средств радиоэлектронной борьбы. Из-за них также выходят из строя бортовые устройства «Платона».

По мнению ассоциации, средства на ремонт и содержание дорог общего пользования, которые в настоящее время собирает «Платон», государство может получить, выделяя их через акцизы на топливо.

Система «Платон» используется для взимания платы с грузовиков с максимальной массой свыше 12 тонн. С 1 февраля 2025 года установлен размер платы 3,34 рубля за один километр.

СААП создана в Новосибирске в 2005 году. На сайте ассоциации указаны 42 компании, являющиеся ее действительными или ассоциированными членами.

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Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
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