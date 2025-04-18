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Эксперт назвал справедливые цены на квартиры в России 

Источник:
Sibnet.ru
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Цены на жилье сейчас далеки от справедливых значений, они в полтора раза больше нормальной стоимости, считает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Справедливая стоимость средней однокомнатной квартиры должна быть 2,6–3 миллиона рублей, двухкомнатной — 3,3–3,8 миллиона рублей, трехкомнатной — 4,6–5 миллиона рублей, сказал «Газете.ру» Селезнев.

«Справедливая стоимость квартиры — это то, что определяет рынок, без вмешательства сторонних факторов, например, госсубсидий на покупку ипотечных квартир. Поэтому все цены на жилье сейчас далеки от справедливых значений, они в полтора раза больше обозначенных выше», — отметил эксперт.

По его словам, косвенно можно определить равновесную цену на квартиры так, что они должны соотноситься со средним размером заработка. «Исторической нормой для благополучных стран считается семь размеров годового заработка, в крупных городах Европы это ближе к 10 размерам, в Азии часто 15–20 и выше», — пояснил Селезнев.

Он добавил, что Россия по доступности квартир последние годы выглядит чуть хуже Европы, но гораздо лучше, чем Азия. Жилье в России стоит около 10–12 годовых заработков.

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pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)