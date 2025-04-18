Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на текущей неделе.

«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, перемирие становится все ближе. «Думаю, мы приближаемся к этому, мы очень скоро сообщим вам», — отметил президент США.

Трамп 18 марта призвал стороны конфликта отказаться сторон на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты.

При этом украинские удары по российским объектам продолжались. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий.