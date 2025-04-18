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Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России по перемирию

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на текущей неделе.

«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, перемирие становится все ближе. «Думаю, мы приближаемся к этому, мы очень скоро сообщим вам», — отметил президент США.

Трамп 18 марта призвал стороны конфликта отказаться сторон на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент Владимир Путин положительно отреагировал на эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты.

При этом украинские удары по российским объектам продолжались. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий.

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Политика #Мир #Военная политика
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