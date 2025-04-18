Отца зарубленных матерью детей в Канске заподозрили в истязании

Отец троих жестоко убитых матерью детей в Канске задержан по делу об истязании четвертого ребенка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тела четырехлетней девочки, а также восьмилетнего и семимесячного мальчиков найдены 14 апреля в частном доме с рублеными ранами. В убийстве детей призналась их 29-летняя мать. Сейчас она находится в СИЗО.

Четвертый ребенок — семилетний мальчик — на момент расправы был в школе. Во время расследования убийства выяснилось, что его систематически избивал 40-летний отец.

Истязания длились с лета 2018 года до апреля 2025 года. Когда мальчику было три года, отец сломал ему нос. Ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.

Возбуждено дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, которое ему грозит, — семь лет лишения свободы.

Мальчик временно помещен в социальное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.