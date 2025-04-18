IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

Ушедшая шведская компания IKEA зарегистрировала товарный знак в России, говорится в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Изображение товарного знака представляет собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне.

Заявка на регистрацию знака подана в конце июля 2023 года. Дата государственной регистрации товарного знака — 17 апреля 2025 года, исключительное право на него действует до конца июля 2033 года.

В феврале 2024 года IKEA объяснила продление регистрации товарного знака в России защитой прав на интеллектуальную собственность.

В марте 2022 года шведский мебельный концерн IKEA заявил о приостановке работы в России и Белоруссии. В августе 2022 года компания провела онлайн-распродажу товаров и окончательно закрылась в РФ.