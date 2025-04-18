НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

Источник:
РБК
520 2

Ушедшая шведская компания IKEA зарегистрировала товарный знак в России, говорится в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Изображение товарного знака представляет собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне.

Заявка на регистрацию знака подана в конце июля 2023 года. Дата государственной регистрации товарного знака — 17 апреля 2025 года, исключительное право на него действует до конца июля 2033 года.

В феврале 2024 года IKEA объяснила продление регистрации товарного знака в России защитой прав на интеллектуальную собственность.

В марте 2022 года шведский мебельный концерн IKEA заявил о приостановке работы в России и Белоруссии. В августе 2022 года компания провела онлайн-распродажу товаров и окончательно закрылась в РФ.

Еще по теме
Суд разделил имущество основателей Wildberries
«Яндекс» купит службу доставки Boxberry
США пригрозили Китаю разрывом торговых связей
Морально вредные игрушки начнут маркировать в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
Работница завода отказалась отвечать Путину на вопрос о зарплате
США пригрозили Китаю разрывом торговых связей
Обсуждение (2)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
50
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
31
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
31
Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств
28
Описан среднестатистический алкоголик в России
24
Путин поставил задачи для полета на Марс