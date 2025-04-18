Украина согласилась компенсировать США помощь на $120 млрд

Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых, заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

«Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — сообщила Свириденко.

Речь идет пока только о меморандуме о намерениях, а не о самом соглашении. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано 24 апреля.

Соглашение об украинских природных ресурсах должны были подписать еще во время визита Зеленского в Вашингтон в феврале, но сделка была сорвана из-за перепалки между президентами Украины и США в Белом доме.

Новый проект обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше 120 миллиардов долларов. США также получат контроль над создаваемым для восстановления Украины инвестиционным фондом, куда пойдут отчисления от доходов Киева.