Apple выпустила экстренные обновления безопасности

Apple выпустила экстренные обновления для iOS 18.4.1 и macOS Sequoia 15.4.1, направленных на устранение серьезных проблем безопасности, сообщается в официальном блоге компании.

Патчи выпущены после обнаружения двух опасных уязвимостей, которые уже использовались хакерами в реальных атаках. Одна позволяет запустить вредоносный код через специальный аудиофайл, другая — обойти защиту от взлома, если есть доступ к данным.

Для предотвращения подобных угроз Apple усилила защиту памяти, внедрив улучшенные методы проверки границ, а также скорректировала уязвимый для хакеров код.

Компания призвала пользователей как можно скорее установить обновления. Обновление до iOS 18.4.1 для iPhone XS, 11, SE 2020 и более актуальных моделей уже доступно для загрузки.