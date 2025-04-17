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Apple выпустила экстренные обновления безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone
Фото: © Sibnet.ru

Apple выпустила экстренные обновления для iOS 18.4.1 и macOS Sequoia 15.4.1, направленных на устранение серьезных проблем безопасности, сообщается в официальном блоге компании.

Патчи выпущены после обнаружения двух опасных уязвимостей, которые уже использовались хакерами в реальных атаках. Одна позволяет запустить вредоносный код через специальный аудиофайл, другая — обойти защиту от взлома, если есть доступ к данным.

Для предотвращения подобных угроз Apple усилила защиту памяти, внедрив улучшенные методы проверки границ, а также скорректировала уязвимый для хакеров код.

Компания призвала пользователей как можно скорее установить обновления. Обновление до iOS 18.4.1 для iPhone XS, 11, SE 2020 и более актуальных моделей уже доступно для загрузки.

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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

funkit

А по лицу лопатой он не попросил?? Укровермахт поддерживает и в послы мира просится морда...

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать