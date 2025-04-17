Западные компании раскритиковали условия возвращения в Россию

Требования российских властей по возвращению иностранных компаний не устраивают западный бизнес, пишет Bloomberg со ссылкой на банкиров и аналитиков, работавших в России.

После возвращения Дональда Трампа на должность президента США многие компании рассматривают возможные варианты возвращения на российский рынок. Однако большинство игроков считают главным условием мирное урегулирование российско-украинского конфликта.

«Они все рассматривают свои варианты. Никто не хочет вернуться слишком рано, а затем снова уйти», — уточнил управляющий стратегической консалтинговой фирмой Macro Advisory Крис Уифер.

Президент Владимир Путин в марте поручил разработать программу возвращения иностранных компаний. Она включает требование к иностранным компаниям локализовать часть производства и согласиться на передачу технологий для повышения производительности.

Кроме этого, планируется, что российские производители получат право голоса в вопросе возвращения иностранных компаний в определенные секторы рынка.