Подсчитана стоимость пасхального набора

Средняя стоимость набора продуктов для приготовления традиционных пасхальных блюд на четырех человек в 2025 году составила 495,35 рубля, следует из опубликованного исследования Центра стратегических разработок.

По сравнению с прошлым годом стоимость набора выросла на 11,7%. В набор входят ингредиенты для кулича, монастырской пасхи и десяти яиц. Кулич обойдется в 184,67 рубля, пасха — в 200,26 рубля, еще 110 рублей придется на яйца.

Дешевле всего готовиться к Пасхе в Приволжском федеральном округе — 428,06 рубля. Самый высокий средний чек — в Дальневосточном округе: 646,84 рубля. Ниже всего стоимость набора — в Республике Мордовия — всего 397,28 рубля.

Меньше всего цены на пасхальный набор выросли в Адыгее и Орловской области (+1,1%), а также в Смоленской, Псковской, Курской и Белгородской областях. В 33 регионах рост индекса оказался ниже уровня годовой инфляции.