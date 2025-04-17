Минцифры откажется от хранения данных на портале «Госуслуг»

Минцифры намерено отказаться от хранения данных на портале «Госуслуг», сообщил глава ведомства Максут Шадаев, выступая на конференции Data Fusion.

«"Госуслуги" выступают витриной для ведомств и не хранят данные пользователей у себя. И мы планируем к 2026 году полностью отказаться от хранения данных на портале», — цитирует Шадаева ТАСС.

Личный кабинет на «Госуслугах» содержит большой объем личной информации, включая паспортные данные, по которым мошенники в случае взлома могут оформить кредит на человека и вывести деньги.

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году в России выявили более 50 тысяч преступлений, связанных со взломом портала.