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Операторы снизили максимальную скорость электросамокатов

Источник:
Sibnet.ru
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Российские сервисы аренды электросамокатов с 17 апреля снизили максимальную скорость устройств до 20 километров в час, сообщили пресс-службы компаний «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

Операторы кикшеринга отметили, что это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности, предусмотренная правилами дорожного движения.

«IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 километров в час. Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации», — говорится в сообщении.

При этом по статистике операторов, большинство пользователей прокатных самокатов и так передвигается по тротуарам со средней скоростью 17–20 километров в час. Только небольшая часть водителей самокатов позволяют себе более высокий скоростной режим.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД ранее публиковал данные о том, что аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году выросла на 42,8%. Две трети происшествий произошли с участием арендных самокатов.

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pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)

Uynachalnica

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