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Раскрыто место происхождения домашней кошки

Источник:
Sibnet.ru
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Родина домашних кошек находится в Тунисе, выяснила команда ученых из Римского университета. Исследователи провели палеогеномный анализ, исследуя образцы костей кошек из 97 археологических объектов Европы и Анатолии.

Анализ показал, что кошки с признаками доместикации проникли в Европу лишь с I века нашей эры, что намного позднее общепринятых представлений, говорится в статье специалистов, опубликованной Phys.org.

Также исследователи обнаружили наличие двух волн миграции. Первая волна привела североафриканских диких кошек на остров Сардиния, вторая волна пришлась на эпоху Римской империи, распространив кошек по всему европейскому региону.

В дальнейшем фиксировался процесс вытеснения местных диких видов кошачьих вновь прибывшими домашними особями. На этом фоне численность диких кошек в Европе начала резко снижаться.

Новое исследование демонстрирует, что вместо постепенного сближения с людьми путем совместного проживания рядом с человеческими жилищами, как это считалось ранее, кошки прибыли в Европу несколькими волнами после своей первоначальной доместикации в Африке.

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pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

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жизнилюб

какой марс..спуститесь с него..как живёт народ в стране...,а они марс.....(мультики)

Uynachalnica

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