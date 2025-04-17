Следы жизни нашли в 124 световых годах от Земли

Ученые из Кембриджского университета обнаружили признаки жизни за пределами Солнечной системы — на экзопланете K2-18b в 124 световых годах от Земли, сообщила пресс-служба университета.

С помощью космического телескопа James Webb ученые идентифицировали химические отпечатки диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) — молекул, указывающих на наличие жизни.

«На Земле DMS и DMDS являются исключительно продуктом жизнедеятельности, главным образом таких существ, как морской фитопланктон. Хотя источником этих молекул в атмосфере K2-18b могут быть и неизвестные химические процессы, результаты исследования представляют собой самое сильное свидетельство того, что жизнь может существовать за пределами нашей Солнечной системы», — сказано в сообщении.

Экзопланета K2-18b находится в 124 световых годах от Земли, она обращается вокруг звезды K2-18. Орбита планеты находится в так называемой обитаемой зоне. Эксперты предполагают, что она покрыта океаном и температура на ней к земной.