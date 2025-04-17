Установлена причина смерти звезды «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по сериалам «Сплетница» и «Баффи, истребительница вампиров», умерла в 39 лет естественной смертью от осложнений диабета, сообщило управление судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

Трахтенберг скончалась 26 февраля 2025 года, ее тело обнаружила мать в элитном жилом комплексе на Манхэттене.

Вскрытие тела актрисы не проводилось по религиозным соображениям, установить причину смерти помогли результаты токсикологического исследования. Согласно им, Трахтенберг умерла от осложнений диабета, приводит телеканал NBC News данные судмедэкспертизы.

Также анонимный источник подтвердил телеканалу, что актриса незадолго до смерти перенесла пересадку печени.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье евреев-иммигрантов. Она говорила, что знает русский язык, так как ее мать родилась в России.

Первую роль сыграла в возрасте девяти лет в сериале 1990-х годов на канале Nickelodeon «Приключения Пита и Пита». Затем снималась в различных детских фильмах и шоу. Повзрослев, актриса на протяжении трех лет играла роль Дон Саммерс, сестры главной героини сериала «Баффи — истребительница вампиров».

За роль «злодейки» Джорджины Спарск в сериале «Сплетница» Трахтенберг была номинирована на Teen Choice Awards. Также снималась в сериалах «Доктор Хаус», «Закон и порядок», «Клиент всегда мертв». Самая известный фильм с актрисой — комедия «Евротур» 2024 года.