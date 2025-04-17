Вучич придет в Москву 9 мая, несмотря на угрозы ЕС

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву 9 мая по случаю 80-й годовщины Победы, несмотря на давление со стороны руководства Евросоюза.

«Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения. Я готов, чтобы все небо обрушилось на мою голову», — цитирует президента Сербии «Газета.ру».

По его словам, он испытывает сильное давление со стороны руководства Евросоюза из-за планов присутствовать на параде Победы в Москве.

Об аналогичной позиции заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он пообещал приехать в Москву 9 мая, несмотря на угрозы со стороны главы евродипломатии Кайи Каллас.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «театром абсурда» то, что Украина пригласила европейских лидеров приехать в Киев 9 мая.