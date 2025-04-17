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Аналитики спрогнозировали курс доллара к концу 2025 года

Источник:
ТАСС
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Недавнее укрепление рубля вряд ли будет устойчивым, валютный курс может столкнуться с давлением в ближайшие месяцы, спрогнозировало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«Вероятнее всего, валютная динамика повторит сценарий 2024 года: заметное укрепление рубля в начале года, высокая волатильность в середине и ослабление осенью, на этот раз на фоне смягчения денежно кредитной политики», — приводит ТАСС прогноз агентства.

Аналитики ожидают средний курс около 96 рублей за доллар США с возвратом к трехзначным значениям в четвертом квартале 2025 года. По их мнению, укрепление рубля в первом квартале этого года в основном вызвано техническими, а не фундаментальными факторами.

Агентство предполагает, что снижение профицита во внешнеторговых операциях создает предпосылки для более слабого рубля в среднесрочной перспективе.

«Таким образом, недавнее укрепление вряд ли будет устойчивым, а валютный курс может столкнуться с давлением в ближайшие месяцы. Удар по сырьевым ценам и спросу на экспорт, скорее всего, запустит обратный отсчет», — отметили аналитики.

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