НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

NASA создаст квантовый градиометр для «взвешивания» Земли

Источник:
Sibnet.ru
182 0

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA совместно с частными компаниями и академическими институтами создают первый космический квантовый гравитационный датчик — Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder, сообщается на сайте агентства.

Прибор позволит измерять гравитационные аномалии с орбиты с высочайшей точностью, что откроет новые возможности в поиске полезных ископаемых, оценке запасов пресной воды и мониторинге климатических изменений, говорится в сообщении.

Чтобы достичь рекордной точности измерений, ученые используют «облака» сверххолодных атомов рубидия, охлажденных до температур, близких к абсолютному нулю. В таком состоянии атомы демонстрируют квантовые свойства.

Это позволяет фиксировать гравитационные отклонения с погрешностью в десять раз меньшей, чем у классических аналогов, которые измеряют колебания гравитационного поля Земли, отслеживая разницу в ускорении масс.

Прибор массой 125 килограммов разместят на космическом аппарате, старт миссии намечен до 2030 года. Разработчики подчеркивают, что появление такого прибора может привести к научным прорывам в геологии, климатологии и фундаментальной физике.

Так, в перспективе квантовые градиометры могут быть интегрированы в навигационные системы, обеспечивая точное позиционирование без GPS в режиме реального времени.

Еще по теме
Гигантскую «метановую бомбу» нашли в России
Денисовцы превзошли неандертальцев по генетическому разнообразию
Названа причина падения Римской империи
«Тетрис» ввел игроков в потоковое состояние психики
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе
Украина потеряла в бою еще один F-16
Описан среднестатистический алкоголик в России
НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина
Обсуждение (0)
Картина дня
Банки стали массово отказывать россиянам в кредитах
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
Страны БРИКС получат золотую валюту
Гигантскую «метановую бомбу» нашли в России
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
38
Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая
31
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
29
Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств
28
Описан среднестатистический алкоголик в России
22
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе