NASA создаст квантовый градиометр для «взвешивания» Земли

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA совместно с частными компаниями и академическими институтами создают первый космический квантовый гравитационный датчик — Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder, сообщается на сайте агентства.

Прибор позволит измерять гравитационные аномалии с орбиты с высочайшей точностью, что откроет новые возможности в поиске полезных ископаемых, оценке запасов пресной воды и мониторинге климатических изменений, говорится в сообщении.

Чтобы достичь рекордной точности измерений, ученые используют «облака» сверххолодных атомов рубидия, охлажденных до температур, близких к абсолютному нулю. В таком состоянии атомы демонстрируют квантовые свойства.

Это позволяет фиксировать гравитационные отклонения с погрешностью в десять раз меньшей, чем у классических аналогов, которые измеряют колебания гравитационного поля Земли, отслеживая разницу в ускорении масс.

Прибор массой 125 килограммов разместят на космическом аппарате, старт миссии намечен до 2030 года. Разработчики подчеркивают, что появление такого прибора может привести к научным прорывам в геологии, климатологии и фундаментальной физике.

Так, в перспективе квантовые градиометры могут быть интегрированы в навигационные системы, обеспечивая точное позиционирование без GPS в режиме реального времени.