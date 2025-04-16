Страны БРИКС получат золотую валюту

Россия работает над созданием коллективной валюты для взаиморасчетов с другими странами на основе золотого паритета, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы работаем по поводу возможности использования коллективной валюты для взаиморасчетов. Расчетная система банков для этого может быть задействована. Для этой валюты может быть использован золотой паритет», — цитирует Аксакова РБК.

Золотой паритет — фиксированное соотношение между валютой и золотом. Коллективная валюта используется для международных расчетов между странами в рамках заключенных экономических отношений.

БРИКС — межгосударственное объединение Бразилии, Российской Федерации, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, а также Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.