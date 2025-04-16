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Представлен смартфон Honor Power с гигантской батареей

Источник:
Gsmarena.com
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Honor Power
Honor Power
Фото: © Honor

Компания Honor официально представила смартфон под названием Power. Главная особенность новинки — гигантская батарея емкостью 8000 мАч, это рекорд для смартфонов в обычном форм-факторе.

Honor Power на полном заряде позволяет смотреть видео на протяжении 25 часов, сидеть в социальных сетях 23 часа, использовать навигацию в течение 23 часов и играть 14 часов, сообщил производителем.

Смартфон имеет чипсет Snapdragon 7 Gen 3, объем оперативной памяти — от 8 до 12 ГБ, емкость накопителя — от 256 до 512 ГБ. Новинка также получила 6,78-дюймовый 10-битный OLED-экран с кадровой частотой 120 Гц.

Honor Power поддерживает отправку сообщений через спутник, однако эта функция работает только в Китае. Стоимость смартфона на китайском рынке в минимальной конфигурации составит всего 270 долларов.

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Топ комментариев

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...