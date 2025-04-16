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Стоимость золота установила новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость золота впервые в истории превысила 3,3 тысячи долларов за унцию, следует из данных торгов на рынке США. Так, фьючерсы на золото с поставкой в июне на Чикагской торговой бирже на максимуме стоили 3320 долларов.

Золото дорожает на фоне обеспокоенности инвесторов, которые ищут активы-убежища из-за фактически объявленной президентом США торговой войны Китаю с резким повышением пошлин на импорт.

В ответ Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов и магнитов, которые имеют критически важное значение в автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также при производстве полупроводников.

Недавно Saxo Bank повысил свой прогноз по росту стоимости золота до 3,5 тысячи долларов за унцию. Один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs увеличил свои ожидания до 3,7 тысячи долларов за унцию.

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Экономика #Деньги
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