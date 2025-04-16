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Вашингтон будет ежегодно праздновать День Овечкина

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Овечкин
Александр Овечкин
Фото: All-Pro Reels / CC BY-SA 2.0

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер издала специальный указ, в котором объявила 11 апреля «Днем Александра Овечкина». Соответствующее заявление опубликовано в аккаунте клуба «Вашингтон Кэпиталз» в соцсети Х.

Овечкин 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» установил новый снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах. По этому показателю он опередил канадца Уэйна Гретцки.

Российский форвард провел всю карьеру в «Вашингтоне», побив практические все клубные рекорды. После прихода Овечкина «Кэпиталз» впервые завоевали Кубок Стэнли, а также стали победителем регулярного чемпионата и позже еще дважды повторили этот успех.

За свою карьеру россиянин девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного сезона). По три раза он также завоевывал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру).

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