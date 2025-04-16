Гигантскую «метановую бомбу» нашли в России

Российские ученые из консорциума «РИТМ углерода» обнаружили огромного количества метана в Бурейском водохранилище, которое находится на территории Амурской области и Хабаровского края.

Исследования показали колоссальные концентрации метана, растворенного в воде — до 3 тысяч микролитров на литр, сообщила замдиректора Института физики атмосферы Ирина Репина, передает ТАСС.

После бурения лунок на водохранилище специалисты наблюдали многочисленные пузыри во льду, мощные пузырьковые потоки и даже «кипение» воды. В ходе экспедиции были также проведены измерения концентраций углекислого газа, отобраны пробы донных отложений.

Ученые выяснили, что метан выделяется донными осадками и накапливается зимой, когда его выходу в атмосферу препятствует лед. Весной газ высвобождается, при этом «взрыв» значительно увеличивает годовую эмиссию метана от водоема.

Известно, что метан способен прогревать поверхность Земли примерно в 30 раз сильнее, чем углекислый газ. «Метановые бомбы» могут в значительной степени влиять на планетарный климат, именно поэтому исследователи в последнее время активизировали их поиски.

Бурейское водохранилище расположено на реке Бурее, его площадь при нормальном уровне составляет порядка 750 квадратных километров. Оно появилось после строительства плотины Бурейской ГЭС в 1979 году.