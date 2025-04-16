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Радио «Судного дня» внезапно вышло в эфир

Источник:
Sibnet.ru
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Радиостанция «Судного дня», известная под названием УВБ-76, внезапно вышла в эфир, следует из сообщения телеграм-канала «УВБ-76 логи», авторы которого отслеживают ее активность.

14 апреля на станции прозвучали четыре сигнала. Первое сообщение зафиксировали в 10.54 по московскому времени. Энтузиасты услышали загадочное: «НЖТИ 33702 НЕПТУН 6652 2075».

Спустя почти пять часов в эфир прозвучало: «НЖТИ 82361 ТИМУС 1162 5685». Через полтора часа был еще один сигнал: «НЖТИ 70082 ЛИСОПЛАЩ 6793 0809». Последний сигнал зафиксировали в 18.41: «НЖТИ 62465 НУТОБАКС 7817 9271».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Большинство радиолюбителей считают, что она связана с военными. Традиционно УВБ-76 передает в эфир загадочные слова или словосочетания, которые кажутся бессмысленными.

Западные СМИ запустили версию, что УВБ-76 подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара в случае гибели командования. Сигнал на взлет ракет якобы активируется в случае прерывания несущего сигнала.

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Топ комментариев

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...